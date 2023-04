Nach dem Sieg gegen Darmstadt Diese klare Ansage macht Fortuna-Trainer Thioune zum Saisonfinale

Daniel Thioune sieht nicht unbedingt nach guter Laune aus. Jedenfalls nicht nach so guter Laune, wie man sich das gemeinhin vorstellt nach einem (verdienten) 1:0-Sieg gegen Spitzenreiter SV Darmstadt 98. Eher erweckte er den Eindruck von jemandem, der in diesem Moment überall, aber nicht an diesem Ort sein will. Und so sind seine Antworten vergleichsweise übersichtlich, sein Blick ohne den allzugroßen Ausdruck von Emotionen.