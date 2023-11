Nachwuchsarbeit bei F95 So schätzt Thioune das Talente-Potenzial bei Fortuna ein

Düsseldorf · In den vergangenen Jahren haben immer wieder Nachwuchskräfte den Sprung zu den Profis geschafft. Doch ein Selbstläufer ist das nicht. Wie Cheftrainer Daniel Thioune die Lage im NLZ einschätzt. Was ihn kurzfristig weiterbringt. Was er sich in der Entwicklung erhofft.

28.11.2023 , 07:02 Uhr

Das ist Daniel Thioune 31 Bilder Foto: Christof Wolff

Von Gianni Costa Chefreporter Sport