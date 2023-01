Kastenmeier, Gorka und Wolf So erklärt Thioune die Torwart-Hierarchie bei Fortuna

Florian Kastenmeier gehört zu den großen Konstanten bei Fortuna in dieser Saison. Von bislang 18 Pflichtspielen in der Zweiten Liga hat der 25-Jährige in allen 18 Begegnungen zwischen den Pfosten gestanden. Die Zahl derer, die mit ihm als Rückhalt überhaupt nichts anfangen können, hat merklich abgenommen. Doch möglicherweise ist er im Sommer weg. Sein Vertrag läuft 2024 aus. Nach unseren Informationen haben verschiedene Bundesliga-Klubs mehr oder weniger intensiv die Fühler nach ihm ausgestreckt.