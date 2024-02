Dauerbelastung für Zweitligist Warum es nicht gesund ist, dass Fortuna ständig am Limit spielt

Analyse | Düsseldorf · Die 3:4-Pleite von Fortuna beim SC Paderborn hat recht eindrücklich vorgeführt, wo die Grenzen des Kaders sind. In bester Besetzung und in ausgeruhtem Zustand ist vieles möglich, in allen anderen Fällen ist die Tagesform entscheidend. Mit welchen Problemen Cheftrainer Daniel Thioune zu kämpfen hat.

05.02.2024 , 18:02 Uhr

Diese Noten haben wir den Fortuna-Profis gegeben 76 Bilder Foto: dpa/David Inderlied

Von Gianni Costa Chefreporter Sport