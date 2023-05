Thioune und Allofs über Schweden Was sich Fortuna noch von Kristoffer Peterson erhofft

Die Entwicklung in den zurückliegenden Wochen hat Kristoffer Peterson einfach nicht zufriedenstellen können. In der Hinrunde der aktuellen Saison war Fortunas Außenstürmer noch in jeder einzelnen Partie zum Einsatz gekommen – nie über die volle Spielzeit, aber eben doch 17 Mal in 17 Partien bei einem durchaus gesunden Minutenschnitt von acht bis 85. Immerhin solide neun Startelf-Nominierungen waren dabei, zwei weitere gab es in den ersten beiden Rückrunden-Partien.