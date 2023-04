Auftakt der Trainingswoche So macht Fortunas Cheftrainer Thioune die U23 stark

Düsseldorf · Es war reichlich Platz auf dem Trainingsgelände beim Auftakt zu Fortunas Arbeitswoche. Was das mit dem Nachholspiel der U23 am Mittwoch auf Schalke zu tun hat. Was Daniel Thioune plant. Wie es Jorrit Hendrix nach seiner Armoperation geht.

04.04.2023, 17:32 Uhr