Zum Start in die neue Saison Diesen persönlichen Rekord hat Daniel Thioune mit Fortuna aufgestellt

Düsseldorf · Am Samstagmittag steht endlich das erste Heimspiel der Fortuna in der neuen Zweitligasaison an. Doch bereits mit der ersten Partie beim SV Darmstadt 98 hat Trainer Daniel Thioune eine hochinteressante persönliche Bestmarke aufgestellt. Welche das ist. Was ihm das bedeutet.

08.08.2024 , 07:02 Uhr