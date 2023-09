Im Topspiel gegen Hannover Darum setzt Fortunas Trainer voll auf die Düsseldorfer Jungs

Düsseldorf · Am Sonntag steht für den Zweitligisten in der heimischen Arena das Topspiel gegen Hannover 96 an. In Jamil Siebert und Emmanuel Iyoha werden zwei Profis starten, die in der Landeshauptstadt geboren sind. Was der Trainer an den beiden schätzt. Worauf sein Team besonders aufpassen muss.

22.09.2023, 17:32 Uhr