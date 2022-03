Testspiel gegen Twente Enschede : Diesen Fortuna-Profis gibt Thioune eine Chance

Düsseldorf In der Länderspielpause bietet sich für Fortunas Cheftrainer Daniel Thioune erstmals die Möglichkeit, in Ruhe einige Dinge beim Zweitligisten anzugehen. Den Test gegen Enschede nutzt er, um Spielern aus der dritten Reihe eine Möglichkeit zu geben, sich ihm zu zeigen. Um wen es geht.

Daniel Thioune hat zur Trainingseinheit am Mittag geladen. Normalerweise wurde bislang in der Regel gegen 10 und 15 Uhr Trainiert. Die neue Zeitrechnung ist zustande gekommen, weil am Donnerstag das Testspiel von Fortuna gegen Twente Enschede ansteht – um 13 Uhr.