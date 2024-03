2:2 nach 0:2-Führung in Hannover Mit welcher Aussage Fortuna-Trainer Thioune nach Remis überrascht

Daniel Thioune hat in der Partie ordentlich gelitten. Sein Team hatte nicht unverdient mit 2:0 geführt, am Ende stand ein 2:2 von Fortuna bei Hannover 96. So richtig, richtig kommen die Düsseldorf 2024 einfach nicht in Schwung. Thioune hat versucht, sein Team noch irgendwie zu pushen, am Ende musste er sogar noch zufrieden sein, immerhin einen Zähler von der Leine an den Rhein mitnehmen zu können.