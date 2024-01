Im Trainingslager in Marbella Auf diesen wichtigen Helfer muss Fortuna-Trainer Thioune verzichten

Seine alten Arbeitskollegen treten am Montag um 16 Uhr zum zweiten Testspiel im Rahmen des Trainingslagers gegen den niederländischen Vertreter FC Dordrecht aus der Eerste Divisie an, der Zweiten Liga im Nachbarland. Es ist die vorletzte Möglichkeit für Thioune, seine Ideen in der Praxis auszuprobieren. Vor dem Start der Rückrunde gegen Hertha BSC testet er noch einmal gegen Arminia Bielefeld, am Samstag auf deren Trainingsgelände.