Trauriges Schicksal besiegelt Welche Geschichte hinter diesen Schuhen von Fortuna-Trainer Thioune steckt

Doch egal, wie es am Pfingstsonntag ausgeht: Danach ist erst einmal Pause. „Wir treffen uns am Montagvormittag noch einmal alle und gehen dann auseinander“, berichtet der Coach. Für die dann in die so richtig heiße Phase tretende Transferphase hat er allerdings einige Wünsche bei Sportvorstand Klaus Allofs und Sportdirektor Christian Weber hinterlegt. „Es liegt ja auf der Hand, dass wir in sämtlichen Mannschaftsteilen Zuwachs brauchen“, betont der 48-Jährige.