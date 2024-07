Trainer nach dem Test-Sieg Dieses Lob erhalten die Fortuna-Neuen von „Popstar“ Thioune

Thioune ging allerdings keineswegs blauäugig an seine Bewertung heran. „Alles Andere ist natürlich maximal ausbaufähig“, sagte er weiter. „Ich glaube, das hat jeder gesehen, dass wir ein bisschen stocken, alles noch ein wenig dauert, bis wir wieder in Abläufe kommen. Aber dafür ist dann ja das Trainingslager da, da werden wir die Zeit genau dafür nutzen.“ Am Donnerstag geht es nach Bad Leonfelden in Oberösterreich, und schon am späteren Nachmittag soll es dort dann die erste Übungseinheit geben.