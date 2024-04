Trainer des Zweitligisten ist überzeugt Welches Problem Thioune bei Fortuna überhaupt nicht sieht

Viel besser könnte es aktuell kaum laufen für Fortuna. Wenn man das Pokal-Halbfinale in Leverkusen einmal ausklammert, was aufgrund der Ausnahmestellung des Gegners absolut angebracht ist, befindet sich die Truppe von Trainer Daniel Thioune auf einem sportlichen Höhenflug. Vier Punktspiel-Siege in Folge, das Ganze bei 11:1 Toren. Die letzte Liga-Niederlage datiert vom 4. Februar mit dem 3:4 in Paderborn.