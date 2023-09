„Montag trete ich ihnen wieder auf die Füße“ Darum gibt es XXL-Frei von Thioune bei Fortuna

Eine gute Vorbereitung und ein erfolgreicher Start in die neue Saison lassen auch einen so ehrgeizigen Trainer wie Daniel Thioune ein wenig zur Ruhe kommen. Entspannt und freundlich stellte er sich den Fragen im Mediengespräch am Rande des Trainingsgeländes. Noch einmal machten sich seine Spieler am Donnerstagvormittag warm, noch einmal wurde intensiv trainiert, ehe es für alle dank der Länderspielpause und eines trainingsfreien Tages in ein verlängertes Wochenende geht.