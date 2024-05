Rekordmarke gebrochen Was Fortuna-Trainer Thioune auf der Zielgeraden der Saison zuversichtlich stimmt

All das freilich nur, wenn Fortuna am Freitagabend (18.30 Uhr, Arena) ihre Hausaufgabe gegen Nürnberg erledigt und auch ohne den gelbgesperrten Felix Klaus drei Zähler einfährt. „Ich hätte da an meine Jungs den Hinweis, dass ich gern noch mal ein Spiel wie in der Hinrunde hätte“, sagt Thioune, „aber das muss man sich erarbeiten.“ 5:0 fertigte sein Team den „Club“ Anfang Dezember im Max-Morlock-Stadion ab. „Ich habe damals von einem perfekten Spiel gesprochen“, erinnert sich der 49-Jährige. „Das hilft uns durchaus als Erfahrungswert, aber wir müssen dennoch am Freitag maximal konzentriert spielen.“