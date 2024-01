„Das war einfach Blödsinn“ Dieser Spieler bekommt von Fortuna-Trainer Thioune eine ordentliche Ansage

Die Schelte für Gavory entkräftete er in diesem Fall. „Wenn man mich fragt, ob ich denjenigen, die außen die Flanke zulassen, einen Vorwurf machen kann, sage ich: nein“, betonte der Kapitän. „Es ist nicht möglich, in dieser Liga jede Flanke zu verteidigen. Wir müssen diese einfachen Gegentreffer in der Mitte verhindern.“ Vor allem, um nicht ständig in Rückstand zu geraten, was erst recht gegen ein derart diszipliniert verteidigendes Team wie St. Pauli der Genickbruch war.