Keine Rücksicht auf Namen So hat Thioune das Leistungsprinzip bei Fortuna umgesetzt

In der jüngeren Geschichte der beiden Vereine haben sich die Wege der Fortuna und des FC Schalke 04 gekreuzt, um dann sehr weit auseinanderzugehen. Am fünften Spieltag der Saison 2021/22 überrollten die Königsblauen die Rheinländer 3:1, der Anfang vom Ende der Amtszeit des damaligen Trainers Christian Preußer. Im Rückspiel jener Saison am 13. Februar war bereits Daniel Thioune in der Verantwortung, die Düsseldorfer gewannen 2:1. Am Ende stieg Schalke auf und Fortuna nicht ab.