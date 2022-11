Von Trainer Thioune gefördert Dieser Spieler ist die Zukunft von Fortuna

Analyse | Düsseldorf · Viele Top-Klubs aus der Region waren an ihm dran. Doch er hat sich für die ersten Schritte im Profifußball bei Fortuna entschieden. Cheftrainer Daniel Thioune gehört zu seinen großen Förderern. Was er allerdings noch an seinem Spiel vermisst. Was sich noch verbessern muss. Um wen es geht.

30.11.2022, 07:02 Uhr

Von Gianni Costa Chefreporter Sport