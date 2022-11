„Am Ende hat der Papa Recht“ So erklärt Fortunas Trainer seinen Disput mit Kapitän Hoffmann

Doch schon kurz nach Spielende war Hoffmann schon wieder um Einordnung bedacht. „Wir haben in der ersten Halbzeit wohl nicht alles taktisch so umgesetzt, wie es gewünscht war. Ich glaube, daher kam auch sein Einwurf. Wir hatten da auf dem Platz geschlossen eine etwas andere Meinung, was jetzt den Spielaufbau angeht“, erzählt der 29-Jährige. „Aber das ist jetzt schon in der Halbzeit ausgeräumt gewesen. Und von daher alles gut – am Ende ist es immer schlecht etwas gegen den Trainer zu sagen. Von daher wird das nicht mehr passieren.“