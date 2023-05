Kyerewaa-Gerücht Münster schnappt sich Ex-Fortuna-Talent aus Schalke

Nach Informationen des Portals „ghanasoccernet.com“ hatte Kyerewaa zuvor im Fokus von gleich mehreren Klubs gestanden. So sollen der Hamburger SV, Greuther Fürth und eben auch Fortuna Interesse an dem Deutsch-Ghanaer bekundet haben. In der Regionalliga konnte der offensive Mittelfeldspieler mit elf Toren und drei Vorlagen auf sich aufmerksam machen. Wenn überhaupt, wäre Kyerewaa in Düsseldorf ohnehin eher eine Ergänzung als eine direkte Verstärkung gewesen.