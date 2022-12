Fortunas Ginczek spricht Klartext Darum braucht Deutschland wieder echte Mittelstürmer

Ist Ginczek nun also zu Goretzka 2.0 mutiert? „Ich sehe besser aus“, sagt er augenzwinkernd. „Es macht schon Spaß, wenn man sieht, dass obenrum auch mal etwas wächst.“ Natürlich ist aber in dieser Zeit auch nicht alles toll. Ab und an muss er sich schon überwinden. „Jetzt wird es früh dunkel. Jetzt ist gerade so eine Phase, wo ich einen kleinen Hänger habe. Die Jungs gehen in den Urlaub und ich werde viele Tage hier sein. Die Konstellation ist natürlich nicht ganz so gut für mich.“