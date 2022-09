Diagnose bestätigt : Daniel Ginczek wird Fortuna sehr lange fehlen

Düsseldorf Es sah gleich nicht gut aus, als Daniel Ginczek während Fortunas Partie in Heidenheim vom Platz geführt werden musste. Die Diagnose hat die Befürchtungen von Trainer und medizinischer Abteilung bestätigt. Wie lange der Stürmer fehlen wird, und wie der Stand bei den übrigen Verletzten ist.

Während seine Mannschaftskollegen vom Zweitligisten Fortuna mit einer Technikübung ihre Trainingswoche begannen, humpelte Daniel Ginczek auf Krücken über den Parkplatz im Arena-Sportpark. Beobachtern dieser Szene war schnell klar: Das konnte kein gutes Zeichen sein. Und tatsächlich hatte der Stürmer Schlimmes zu berichten. Die Verletzung, die er sich am Freitagabend bei der 1:2-Niederlage in Heidenheim zugezogen hatte, stellte sich als Sehnenriss im Oberschenkel heraus.

„Leider haben sich unsere Befürchtungen bestätigt“, erklärte Trainer Daniel Thioune wenig später. „Wir hatten ja bereits direkt nach Spielende den Verdacht, dass sich Daniel schwerstens verletzt hat. Jetzt muss noch abgeklärt werden, ob er operiert werden muss. Vom Heilungsverlauf wäre es aber wohl kein Unterschied zu einer konventionellen Behandlung.“ Das heißt konkret, dass Ginczek der Fortuna monatelang fehlen wird. „Im besten Fall sehen wir ihn am 2. Januar wieder, wenn wir das Training nach WM und Winterpause wieder starten“, berichtet der Trainer. „Es wäre der optimale Fall, wenn er mit uns dann wieder loslegen kann.“

Thioune betonte, dass es ihm vor allem für seinen Schützling persönlich sehr leid tue. Aber natürlich hat der Ausfall des erfahrenen Torjägers auch sportliche Auswirkungen für Fortuna. „Daniel war in einer richtig guten Verfassung, er war wettkampffit“, betonte der 48-Jährige. „In den Momenten, in denen wir torgefährlich waren, hatte er seine Aktien drin. Als Trainer sage ich jetzt rational: Einer fällt raus, ein anderer kommt rein. Klar ist aber auch, dass wir jetzt auf eine Qualität, die uns auf eine andere Ebene hebt, verzichten müssen.“

Erster Nachrücker wäre natürlich Rouwen Hennings , doch der laboriert an einer Fersenverletzung. „Wir entscheiden Tag für Tag, ob er wieder ins Training einsteigen kann“, sagt Thioune. Damit sieht es aber immerhin schon besser aus als bei Andre Hoffmann, der mit einer Muskelverletzung im Oberschenkel am Samstag gegen Rostock ebenso fehlen wird wie Jordy de Wijs (Adduktorenverletzung).

Dafür gab es am Montag zumindest ermutigende Nachrichten beim vierten Verletzten von Heidenheim. Bei Jorrit Hendrix entscheidet sich bei einer neurologischen Untersuchung, deren Ergebnisse am Dienstag vorliegen sollen, ob er nach seiner Gehirnerschütterung vielleicht schon bald wieder trainieren kann. Die DFL hat bei Kopfverletzungen allerdings strenge Vorschriften, und vor einer Zulassung zum Training müssen Folgeschäden absolut ausgeschlossen werden.

Zweite gute Nachricht eines ansonsten ernüchternden Tages: Emmanuel Iyoha trainiert wieder. Der gebürtige Düsseldorfer hatte wegen muskulärer Probleme in der vergangenen Woche pausieren müssen, machte die Einheit am Montag aber voll mit. Thioune bremste die Zuversicht jedoch ein wenig: „Wir müssen erst einmal beobachten, wie Emma die härteren Trainingseinheiten an den nächsten Tagen verkraftet.“