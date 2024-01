„Man darf ihn niemals abschreiben“ Warum Daniel Ginczek für Fortuna in der Rückrunde ganz wichtig werden könnte

Als Vincent Vermeij den Ball eiskalt im Netz unterbringt, ist ausgerechnet Daniel Ginczek einer derjenigen, die am intensivsten in die folgende Jubelarie einstimmen. Mit weit aufgerissenem Mund und großen Augen herzt er den Niederländer, der gerade das 3:2-Siegtor im letzten Spiel des Jahres beim 1. FC Magdeburg erzielt hat – und eigentlich sein direkter Rivale in der Sturmmitte von Fortuna ist. Ginczek freut sich, als hätte er selbst getroffen, dabei läuft er sich lediglich als Auswechselspieler vor dem eigenen Fanblock warm.