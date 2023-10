Fortuna-Stürmer Daniel Ginczek „Ich muss nicht Everybody’s Darling sein“

Interview | Düsseldorf · Der Angreifer von Fortuna steht so häufig in der Kritik wie kaum ein anderer seiner Teamkameraden. Vor allem vielen Fans kann es Daniel Ginczek oft einfach nicht recht machen. Wie der 32-Jährige damit umgeht. Was für ihn zählt. Und wann es Gespräche über seine Zukunft gibt.

16.10.2023, 07:02 Uhr

Das ist Daniel Ginczek 19 Bilder Foto: F95

Die Saison hätte für Daniel Ginczek kaum besser beginnen können, köpfte er Fortuna doch gleich im ersten Zweitliga-Spiel gegen Hertha BSC zum viel umjubelten 1:0-Sieg. Anschließend wollten dem Angreifer, der in der Vergangenheit immer wieder mit schweren Verletzungen zu kämpfen hatte, die entscheidenden Situationen aber nicht mehr gelingen. Trotzdem erscheint er an diesem Mittag gut gelaunt zum Gespräch, wirkt fokussiert und reflektiert.