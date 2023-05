„Papa ist nicht besser als Messi“ So erklärt Fortuna-Profi Ginczek seinen Frust-Torjubel

Was kann er realistisch einbringen in dieses Team, unabhängig von Erwartungen, die er nur schwer kontrollieren kann. 40 Tore plus? Er kontert mit einem Grinsen im Gesicht: „20 Tore plus. Nein, mit dem Wechsel hierher ist der Druck auf meine Person deutlich gestiegen. Die Erwartungshaltung ist eine höhere, als bei anderen Spielen. Das war mir auch klar. Das Gesamtpaket bei der Fortuna hat mich aber überzeugt. Ich will mit dem Verein aufsteigen und noch einmal in der Ersten Liga spielen. Ich kann aber auch nicht zaubern.“