Jungprofi droht längerer Ausfall Daniel Bunk verletzt – so lief das Osterturnier für Fortunas U19

Und so erlebte der Fortuna-Nachwuchs den Ostermontag, an dem sich die japanische Hochschulauswahl hochverdient zum neuen Titelträger krönte, schon gar nicht mehr auf dem Rasen. Eine 0:2-Niederlage im letzten Gruppenspiel gegen Eintracht Frankfurt bedeutete das vorzeitige Aus für die Flingerner, die mindestens einen Sieg benötigt hätten, um zumindest am Spiel um Platz fünf teilnehmen zu können.