Mit Niemczycki, Oberdorf und Niemiec Last-Minute-Niederlage für Fortunas U23 in Rödinghausen – Bunk fliegt vom Platz

Während die Zweitliga-Mannschaft aufgrund der Länderspielpause am Wochenende nicht gefordert war, traten Fortunas Regionalliga-Fußballer am Samstag beim SV Rödinghausen an. Die Gastgeber waren unter der Woche im Westfalenpokal deutlich mit 0:4 an Drittligist Arminia Bielefeld gescheitert und hatten auch die vergangenen drei Ligaspiele nicht gewonnen. Die „Zwote“ hingegen zeigte sich zuletzt deutlich verbessert und holte vier Punkte aus den jünsten zwei Partien. Mit einem Sieg hätte das Team von Trainer Jens Langeneke auf die ambitionierten Ostwestfalen aufschließen können, musste stattdessen aber eine bittere 0:1-Niederlage schlucken.