Bei Kollege Schmidt : Dafür entschuldigt sich Fortunas Trainer

Heidenheim Nach der 1:2-Niederlage in Heidenheim gerieten Fortunas Co-Trainer Manfred Stefes und FCH-Chefcoach Frank Schmidt im Blick der Fernsehkameras aneinander. Worum es dabei ging, was Schmidt dazu zu sagen hatte und wie der Düsseldorfer Cheftrainer darauf reagierte.

Die Emotionen schlugen mächtig hoch in Heidenheim. Grundsätzlich nachvollziehbar in einer Partie, in der es um die zumindest vorübergehende Tabellenführung in der 2. Bundesliga ging und die erst in der 87. Minute entschieden wurde – zugunsten des 1. FC Heidenheim, der Fortuna letztlich 2:1 besiegte. In einer Szene schien es jedoch ein wenig über das Normalmaß an Gefühlsausbrüchen hinauszugehen, und diese fingen die Fernsehkameras auch noch recht plakativ ein.