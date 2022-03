Mittwochtraining abgesagt : Corona-Welle hat Fortuna jetzt voll erfasst

Düsseldorf Zwei Tage nach der positiven Testung von Cheftrainer Daniel Thioune hat sich die Lage beim Düsseldorfer Zweitligisten weiter verschärft. Zwei Profis wiesen am Mittwoch einen positiven PCR-Test auf, weitere Schnelltests fielen ebenso aus. Neben dem abgesagten Training drohen noch andere Folgen.

Es hätte eine wunderschöne Trainingseinheit am Mittwochvormittag werden können. Die Sonne strahlte über das Gelände im Arena-Sportpark, die Temperaturen lagen genau so, dass alle Fortuna-Profis so richtig Lust aufs Arbeiten gehabt hätten. Doch kurz bevor es losgehen sollte in Stockum, wurde die Einheit abgesagt: Mittelfeldspieler Marcel Sobottka und Nachwuchs-Torhüter Dennis Gorka wiesen positive PCR-Tests auf, bei weiteren Profis fielen die Schnelltests positiv aus.

„Leider sind weitere Corona-Fälle dazugekommen, so dass wir vorsorglich das Vormittagstraining abgesagt haben“, erklärte Sportdirektor Christian Weber. „Sobald die Ergebnisse der PCR-Testung am späten Nachmittag vorliegen, besprechen wir die nächsten Schritte.“ Dann wolle man auch entscheiden, ob eventuell am späten Nachmittag noch trainiert werden kann. Weber weiter: „Wir hoffen, dass alle Betroffenen einen milden Verlauf haben und schnell wieder fit sind.“

Natürlich ist Webers letzter Satz dabei der wichtigste – gar keine Frage, dass die Gesundheit jedes Einzelnen immer vorgeht. Und doch hat die neue Situation auch sportlich unter Umständen gravierende Auswirkungen. Hatte man am Montag nach den positiven Testungen von Cheftrainer Daniel Thioune und Stürmer Robert Bozenik noch davon ausgehen können, dass das Zweitligaspiel am Samstag beim SC Paderborn (13.30 Uhr) nicht gefährdet ist, so hat sich dies durch die neue Corona-Welle fraglos geändert.

Generell sind die Hürden für eine Verlegung eines angesetzten Pflichtspiels zwar extrem hoch. Laut der gültigen Spielordnung der DFL müssen einem Klub mehr als 15 Spieler zur Verfügung stehen – darunter mindestens neun Lizenzspieler und darunter wiederum mindestens ein Torwart. Die restlichen Kaderplätze können Amateur- und Vertragsspieler einnehmen, die in der Lizenzmannschaft spielberechtigt sind.

Voraussetzung dafür ist, dass diese Spieler auf der sogenannten Spielberechtigungsliste der DFL stehen. Und wie viele Akteure stehen dort bei der Fortuna? Auf Nachfrage heißt es seitens des Klubs: „Auf unserer Spielberechtigungsliste für die Zweite Liga stehen momentan 31 Spieler. Sollte es notwendig sein, Spieler nachzumelden, so ist das in beliebiger Zahl bis einen Tag vor einem Spiel problemlos möglich.“

Möglich ja – so lange denn wirklich noch genügend Spieler zur Verfügung stehen. Auf Nachfrage wollte Fortuna am Mittwochvormittag nicht mitteilen, wie viele Schnelltests positiv ausgefallen sind. „Wir wollen die Ergebnisse der PCR-Tests abwarten“, hieß es von Vereinsseite. Unschwer zwischen den Zeilen zu lesen, dass es zuzüglich zu Sobottka und Gorka nicht nur ein oder zwei waren – Zahlen in dieser Größenordnung hatte Fortuna stets sofort mitgeteilt.