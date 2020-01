Vertrauensverlust gegenüber Torwarttrainer : Fortuna-Trainer Funkel sägt Reitmaier ab

Ex-Torwartrainer Claus Reitmaier (li.) und Zack Steffen. Foto: Falk Janning

Marbella „Das Vertrauen in Claus ist in den vergangenen Wochen weniger geworden“, sagt Funkel und begründet so die Degradierung des Torwarttrainers zum Nachwuchs-Organisator.

Der Wecker klingelte am Samstagmorgen schon um 4 Uhr. Deshalb gönnte Trainer Friedhelm Funkel seinen Mannen nach der Ankunft im Trainingslager in Spanien erst einmal ein Mittagsschläfchen. Um 16 Uhr stand dann die erste Einheit auf der Trainingsanlage Dama de Noche in Marbella an. Weniger Nachsicht hatte Funkel hingegen mit Torwartrainer Claus Reitmaier, der zum Nachwuchs-Organisator degradiert wurde.

„Das Vertrauen in Claus ist in den vergangenen Wochen weniger geworden. Und wenn man was ändern muss, muss man das auch machen. Das betraf das ganze Trainer- und Funktionsteam. Es war ein schleichender Prozess, der mich nachdenklich gestimmt hat. Die Entscheidung wurde von den Verantwortlichen immer unterstützt. Claus wurde das nach dem letzten Spiel gegen Union Berlin mitgeteilt“, sagte Funkel nach der ersten Trainingseinheit. Genaueres wollte der 66-Jährige nicht verraten. In Marbella stand auch schon der Neue auf dem Platz: Christoph Semmler, Ex-Keeper von RW Oberhausen, trainiert ab sofort die Profitorhüter. Unterstützt wird er im Trainingslager von U23-Torwarttrainer Dirk Zimmermann.

Die beiden kümmern sich an der Costa del Sol um sechs Torhüter: Zack Steffen, Michael Rensing, Raphael Wolf, Tim Wiesner, Florian Kastenmeier und Maduka Okoye. Dazu standen 25 Feldspieler auf dem sattgrünen Rasen. Kevin Stöger absolvierte nach seinem ausgeheilten Kreuzbandriss alle Einheiten mit, trug im Trainingsspiel ein grünes Leibchen, damit er nicht zu hart attackiert wird. Kenan Karaman drehte nach seiner überstandenen Lungenentzündung auf dem Nachbarplatz seine Runden mit Chef-Physio Carsten Fiedler.

Foto: Christof Wolff 37 Bilder Beim Fortuna-Training geht es zur Sache.

Noch nicht mit im Trainingslager sind Nana Ampomah und Kasim Adams. Ampomah stößt am Sonntag zum Team, hatte Sonderurlaub aufgrund der Hochzeit seiner Schwester. Adams ist stark erkältet, es besteht die Hoffnung, dass er am Dienstag ins Flugzeug nach Malaga steigen kann.