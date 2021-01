Fortunas Ex-Torwarttrainer : Claus Reitmaier mäkelt an Florian Kastenmeier

Claus Reitmaier mäkelt an Florian Kastenmeier

Düsseldorf Claus Reitmaier wurde im Januar 2020 degradiert. Seitdem ist er nicht mehr in der Funktion des Torwarttrainers bei Fortunas Profis beschäftigt. Überraschend ließ er sich nun zu einer kritischen Äußerung gegenüber Florian Kastenmeier hinreißen.

Es gilt im deutschen Profifußball als ungeschriebenes Gesetz nicht gegen Personen im eigenen Verein nachzukarten – erst Recht, wenn man dort auch noch angestellt ist. Claus Reitmaier hat das nun bereits zum zweiten Mal großzügig ausgeblendet. Im Januar des vergangenen Jahres wurde er von Fortunas damaligem Trainer Friedhelm Funkel vom Torwarttrainer des Profiteams als Nachwuchs-Organisator ins NLZ abgeschoben. „Das Vertrauen in Claus ist in den vergangenen Wochen weniger geworden. Und wenn man was ändern muss, muss man das auch machen“, sagte Funkel damals.