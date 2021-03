April 2020

6. Nach drei Wochen Pause wird erstmals wieder gemeinsam trainiert – allerdings nur in Zweiergruppen, streng abgeschottet am Flinger Broich. Zudem verkündet der Verein erstmals, dass das Fest zum 125. Geburtstag am 5. Mai ausfallen muss. Stattdessen sollen alle Bürger ihre Häuser in Fortuna-Farben schmücken, was in Düsseldorf und Umgebung tatsächlich geschieht.

7. Fortuna bringt Stoffmasken in Vereinsfarben heraus.

9. Bei den Fans kommt Kritik auf, als bekannt wird, dass es bei einer Fortsetzung der Saison Massentests für Profis geben soll, alle drei Tage. Grund: Tests sind zu dieser Zeit extrem knapp. Torhüter Florian Kastenmeier nutzt die Zeit auf seine Weise: Seine Frau bringt Tochter Mila zur Welt.