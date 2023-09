Nach dem 3:1 gegen Karlsruhe Warum Fortunas Fans „Griechischer Wein“ schmetterten

War dieses Ding denn wirklich genau so geplant? „Doch, ganz ehrlich“, sagt der Youngster mit erfrischendem Lächeln. „Den wollte ich genau so haben. Ich trainiere das immer wieder, und ich habe schon einige Tore auf diese Art gemacht.“ Aber da gab es ja noch die beiden anderen Torchancen, die er in dieser Partie hatte, die viel größer waren als dieses Schmankerl in der 55. Minute – die er aber nicht verwertete.