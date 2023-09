Tormaschine trifft auch in Rostock Wie Fortunas Trainer Tzolis‘ Wechselfrust kommentiert

Rostock/Düsseldorf · Seine Torquote ist ausgesprochen bemerkenswert. In fünf Pflichtspielen wurde Christos Tzolis bislang für Fortuna eingesetzt, viermal gehörte er dabei zu den Torschützen. Beim 3:1 in Rostock gönnte sich der Grieche zudem einen kleinen Temperamentsausbruch. Was sein Trainer dazu sagt.

17.09.2023, 18:02 Uhr