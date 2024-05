„Ich wusste, dass ich drei Treffer erzielen muss“ Mit diesem Geheimnis krönt sich Fortunas Tzolis zum Last-Minute-Torschützenkönig

Kurz nach Abpfiff war er jedenfalls schon wieder bis in die Haarspitzen motiviert. „Jeder von uns freut sich auf die Relegation. Wenn wir eine Bundesliga-Mannschaft werden wollen, müssen wir auch gegen eine Bundesliga-Mannschaft gewinnen“, sagte Tzolis. „Bochum ist in keiner wirklich guten Verfassung und trotzdem ein starker und vor allem physisch guter Gegner. Das werden zwei herausfordernde und enge Spiele. Ich bin aber wirklich positiv, was die kommenden Tage betrifft.“ Jede andere Gemütslage des frischgebackenen Torschützenkönigs hätte auch arg verwundert.