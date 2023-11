Große Sorge für Nürnberg-Spiel Tzolis schockt Trainer und Kollegen bei Fortuna

Diese Gewohnheit bedeutet allerdings nicht, dass die Düsseldorfer nicht aufs Neue zusammenzuckten, wenn in Training oder Spiel schon wieder etwas passiert. So wie bei der Einheit am Mittwoch im Arena-Sportpark: Da ging Christos Tzolis während einer Übung plötzlich an den Spielfeldrand, schüttelte den Kopf und machte sich nach einem kurzen Gespräch mit Thioune auf den Weg ins Mannschaftsquartier.