Fortuna-Stürmer Tzolis angefressen „Wer nicht gewinnt, kann nicht auf den Aufstieg hoffen“

Der Angreifer, der mit einem abgefälschten Schuss in der elften und einem eiskalten Abschluss in der 18. Minute frühzeitig vorgelegt hatte, will gar nicht erst den Versuch machen, Fortunas passiven Auftritt in den zweiten 45 Minuten zu beschönigen. „Ich weiß wirklich nicht, warum wir nach der Halbzeit nicht genau so weitergemacht haben wie vorher. Ich verstehe das manchmal nicht. Beim 2:1 stand der Torschütze (Andreas Voglsammer, d. Red.) völlig allein nach dem Abpraller. Und nach diesem Tor hat Hannover sich immer mehr hineingespielt, wir haben nur noch verteidigt, wollten nur noch das 2:1 verteidigen und hatten keine Struktur mehr. Unterm Strich ist das 2:2 ein sehr schlechtes Ergebnis für uns.“