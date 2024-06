Marktwert des Griechen explodiert Warum Fortuna für Tzolis deutlich weniger als zehn Millionen Euro kassieren wird

Denn im neuen Vertrag des Griechen, der nun in Kraft tritt, ist eine Ausstiegsklausel in Höhe von sechs Millionen Euro verankert, die ein interessierter Verein bis zum 15. Juli ziehen kann. Erst wenn das nicht passieren sollte, könnte Fortuna eine dem Marktwert entsprechende Summe aufrufen. Dass der Torschützenkönig in Düsseldorf bleibt, ist nämlich so gut wie ausgeschlossen; schon allein deshalb, weil sich der Klub das jährliche Grundgehalt des 22-Jährigen in Höhe von 1,2 Millionen Euro nicht leisten kann. Während der Leihe in der vergangenen Saison hatte Norwich einen Großteil seines Salärs bezahlt.