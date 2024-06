Rückrundenzeugnis, Teil 4 – die Angreifer Diese überragende Durchschnittsnote hat Fortuna-Ausnahmespieler Tzolis erhalten

72 Tore in 34 Zweitliga-Partien – an diesen fantastischen Wert kam niemand der Konkurrenten heran. Fortuna stellte in der abgelaufenen Saison mit Abstand die beste Offensive der Liga, und allein 22 dieser Treffer gingen auf das Konto von Ausnahmespieler Christos Tzolis. Besonders interessant: Die Mittelstürmer – Vincent Vermeij, Marlon Mustapha, Christoph Daferner und auch den im Winter abgewanderten Daniel Ginczek noch mit eingerechnet – zeichneten zu viert gerade einmal für 15 Tore verantwortlich.