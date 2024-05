Welches Signal der Aufsichtsrat gesendet hat Entscheidung über Zukunft von Tzolis bei Fortuna gefallen

Er war der Überflieger bei Fortuna in dieser Zweitliga-Saison. Am Ende der regulären Saison hat er sich zum Torschützenkönig gekrönt und seine Mannschaft in die Relegation um den Aufstieg in die Bundesliga geschossen. Dort folgte das große Drama mit dem Scheitern im Elfmeterschießen gegen den VfL Bochum. In einem ersten Interview nach der Pleite deutete Christos Tzolis seinen Abschied aus Düsseldorf an. Doch nun könnte alles ganz anders kommen.