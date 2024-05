Fortuna-Star Christos Tzolis Der kleine Filou mit dem Schalk im Nacken

Und es wurde alles anders. Tzolis kam, sah und siegte – jedenfalls erstaunlich oft in seiner Premieren-Saison, in der er fast jeden Gegner in der Zweiten Liga nass machte und die Torjägerkanone gewann. Ausgerechnet im entscheidenden Finale der Relegation gegen den VfL Bochum blieb er jedoch verhältnismäßig blass, wie der Rest der Mannschaft. Doch er war es, der Fortuna überhaupt die Möglichkeit beschert hat. Wenngleich man auch sagen muss: So viele Freiheiten wie in Düsseldorf wird er an ganz vielen Standorten nicht bekommen.