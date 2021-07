Innenverteidiger aus Österreich : Klarer will bei Fortuna Verantwortung übernehmen

Foto: Frederic Scheidemann 11 Bilder Das ist Christoph Klarer

Bad Leonfelden Er war einer der Aufsteiger zu Beginn der letzten Saison. Doch dann bekam Christop Klarer nur noch selten die Gelegenheit, zu zeigen, was er kann. Nun will er sich langfristig für einen Stammplatz in der Innenverteidigung empfehlen. Welchem Mitspieler er besonders dankbar ist.

Christoph Klarer hat Schultern so breit wie ein Kleiderschrank. Ein Hüne, ohne aber auch nur im Ansatz klotzig zu wirken. Eine gesunde Mischung aus Abräumer und Spielgestalter für einen modernen Innenverteidiger. Auf dem Sofa sitzt ein 21-Jähriger, der so gar nicht 21-jährig redet. Er strahlt viel Ruhe aus, erzählt leidenschaftlich und warmherzig über sich und seinen Beruf. Klarer wirkt ganz klar in seinen Worten. Mutig aber nicht zu forsch, selbstkritisch aber nicht selbstzweifelnd und dazu mit wohltuend viel Empathie – er bekommt mit, was um ihn herum passiert.

Nun ist das mit großen Träumen im Fußball so eine Sache. Wenn man früh nach England wechselt, dann muss es nicht zwangsläufig Teil des Karriereplans sein, sich in diesen Tagen mit Fortuna Düsseldorf in Bad Leonfelden irgendwo im nirgendwo der oberösterreichischen Weiten auf einen Saisonbeginn vorzubereiten.

Im Sommer 2016 wechselt Klarer von der Akademie des SK Rapid zur U18 des Premier-League-Klubs FC Southampton. Landsmann Ralph Hasenhüttl hat dort eine Art Fußball zu spielen eingeführt, die ihn nachhaltig beeindruckt hat. „Wie er Fußball denkt und spielen lässt, das war schon sehr interessant“, sagt Klarer. „Das hatte ich so noch nie erlebt.“

Foto: Christof Wolff 37 Bilder Auf diese Spieler sollte Fortuna ein Auge werfen

Es liegt in der Natur der Sache in seinem Alter, dass vieles für ihn eine Premiere ist. Auch der Umgang mit Rückschlägen zählt dazu. In Düsseldorf legte er einen Start von 100 bis Ersatzbank hin. Zu Beginn der Saison bekam er Spielzeit, weil es verschiedene Ausfälle gab. Hernach vertraute der damalige Trainer Uwe Rösler aber vor allem erfahrenen Personal – die ihre Arbeit über weite Strecken auch gut machten. Klarer musste sich wieder hinten anstellen.

Der Österreicher ist ein schöner Beweis dafür, dass Größe und Stärke kein Indiz dafür ist, wie viel Kraft die eigenen Gefühle haben können. Der Riese Klarer wurde von Spieltag zu Spieltag innerlich immer kleiner. Er sagt rückblickend: „Es ging für mich schnell von Null auf Hundert. Es war Not am Mann. Heidenheim und Sandhausen waren gute Spiele von mir. Wenn es dann wieder auf die Bank geht, ist das nicht einfach. Das war sicherlich keine leichte Phase für mich.”

Foto: Christof Wolff 18 Bilder Fortuna - Würzburg: die Bilder des Spiels

Doch wirkliche Größe macht aus, seine eigenen Grenzen zu kennen und Hilfe zuzulassen. „Ich habe mit unserem Mentaltrainer Axel Zehle gearbeitet“, erzählt Klarer. „Man spielt ordentlich und dann plötzlich nicht mehr. Da denkt man zwangsläufig immer mehr und mehr nach. In dieser Phase habe ich auch menschlich einiges dazugelernt. Ich bin daran gewachsen.”

Und noch jemand anders hat ihn unterstützt: „Adam Bodzek hat mir wirklich sehr geholfen, er war einer der Leute, die mir sehr nahe standen auch in der Zeit, in der ich nicht auf dem Platz gestanden habe und der an meiner Seite steht, wo es jetzt gut läuft. Er ist für mich da und hält mich am Boden und sagt: „Gut trainiert, aber schau, dass du es auch so im Spiel machst“ und gibt mir Tipps. Ich habe mich riesig gefreut, dass er noch ein Jahr hier bleibt.“

Foto: Rheinische Post/Christof Wolff 25 Bilder Die wichtigsten Ösi-Fußballbegriffe für Fortuna-Fans

Und auch zum Start dieser Saison spricht vieles dafür, dass Klarer ein zentraler Baustein sein wird – allein deshalb, weil außer ihm niemand auf dieser Position mit mehr Profi-Erfahrung zur Verfügung steht. Klarer muss Schmunzeln, wenn er auf die Situation angesprochen wird. „Ich sehe natürlich, dass ich derzeit der einzige fitte Innenverteidiger bin. Natürlich wird noch jemand dazustoßen und Hoffi und Jamil (Andre Hoffmann und Jamil Siebert, Anm. d. Red.) sind auch auf dem Weg der Besserung. Das ist kein Druck für mich. Das ist für mich eine Chance. Solange ich allein bin, will ich mich so gut wie möglich präsentieren und dem Trainer zeigen, was ich kann.“ Sein Vertrag in Düsseldorf läuft noch bis 2024. Man spürt, dass der österreichische U21-Nationalspieler bereit für den nächsten Schritt ist.

Noch einmal will er sich nicht so leicht zur Seite schieben lassen. Dementsprechend deutlich ist seine Ansage in eigener Sache: „Letztes Jahr war ich noch der junge, ich will nicht mehr der junge sein! Ich will mit meiner Persönlichkeit voran gehen. Das hat auch was mit Selbstvertrauen zu tun.”

Nach dem ersten Testspiel von Fortuna gegen die Würzburger Kickers genehmigte Preußer seinem Angestellten einen Gang auf die Tribüne. Dort war fast die komplette Familie Klarer zur Unterstützung des „Buben“ angetreten. „Das war menschlich wirklich sehr nett vom Trainer, dass er mich gelassen hat“, sagt er. „Ich war früh weg von zu Hause und Begegnungen mit der Familie gibt es nicht so oft. Es gibt natürlich Glücksgefühle, wenn die Eltern einem so nah von zu Hause bei einem Spiel zuschauen können. Das war schon schön.“