Rückrundenzeugnis, Teil 1 Klarer war Fortunas stabilste Säule

Jordy de Wijs Der Niederländer musste sich mächtig in Geduld üben. Nachdem er zu Beginn der Rückrunde zweimal am Start gewesen war, verlor er nach seiner schwachen Partie in Paderborn seinen Stammplatz und musste sechs Spiele in Folge zusehen oder nur Kurzeinsätze absolvieren. Nach dem „Zwischenhoch“ beim 2:2 gegen den HSV war das wieder dreimal der Fall, ehe er in den letzten vier Partien wieder länger oder sogar komplett mitmachen durfte. Zufrieden dürfte der im Sommer 2022 mit großen Hoffnungen fest verpflichtete Abwehrhüne mit dieser Saison aber keinesfalls sein. Note der Redaktion 3,58 / Note der Fans 3,40