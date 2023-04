Christoph Klarer ist begeistert So viel Anteil hatten die Fortuna-Fans am Heimsieg gegen Darmstadt

Klarer hat selbst auch einen wichtigen Beitrag geleistet zum Heimerfolg, seine Leistung war blitzsauber. Nur einmal ist er richtig in die Bredouille geraten, als eine Abseitsfalle aufgrund eines Missverständnisses zwischen ihm und Andre Hoffmann nicht klappte. Ansonsten: durch und durch solide. Das lässt sich auch an den statistischen Werten ablesen, die mit zum Beispiel 55 Prozent in der Zweikampfquote in einem sehr guten Bereich liegen. Wie von ihm erwähnt: Bei seiner Großchance, auch überragend gehalten von Marcel Schuhen, hatte er es verpasst, sich selbst zu belohnen.