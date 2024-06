Was aus den Abgängen wurde Warum Klarers Weggang von Fortuna ihn nicht zur EM mit Österreich brachte

Der hochtalentierte Innenverteidiger hatte durchaus seine Chance, ebenfalls zu Rangnicks Kader für die Wochen in Deutschland zu gehören. Immerhin zwölf Einsätze in der U21 seines Heimatlandes hat Klarer vorzuweisen, auch in den erweiterten Kader des A-Teams hatte er es bereits geschafft. Wohl auch deshalb entschied er sich nach dem Ende der Saison 2022/23 dazu, die Fortuna in Richtung Darmstadt 98 zu verlassen.