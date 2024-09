Aus Darmstadt nach Birmingham So viel Geld hat Fortuna am Wechsel von Christoph Klarer auf die Insel mitverdient

In der Rückschau mutet es irgendwie schon ziemlich paradox an. Da war die Zukunft von Innenverteidiger Christoph Klarer im Sommer vergangenen Jahres eines der ganz großen Themen rund um Zweitligist Fortuna – und inzwischen spricht in Düsseldorf längst so gut wie niemand mehr über den Österreicher, der als absoluter Leistungs- und Hoffnungsträger für eine stattliche Ablösesumme von zwei Millionen Euro zum damaligen Bundesliga-Aufsteiger SV Darmstadt 98 gewechselt ist. Das dürfte sich nun aber zumindest vorübergehend ändern.