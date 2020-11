Fortunas Innenverteidiger-Talent Klarer : „Ich will robust und lautstark auftreten“

Düsseldorf Christoph Klarer profitierte zuletzt vom Verletzungspech der anderen Innenverteidiger bei Fortuna. Der 20-Jährige nutzte seine Chance, überzeugte beim 1:0 gegen Heidenheim und ist nun auch eine Option für das Spiel am Samstag.

Am letzten Tag der Sommer-Transferperiode wechselte Christoph Klarer vom FC Southampton zur Fortuna. „Das war ein nervenaufreibender Tag für mich, weil es mein erster Wechsel im Profifußball war“, betont der 20-Jährige. Zuletzt durfte er in der Liga zwei Mal von Beginn an für die Düsseldorfer ran. Der Innenverteidiger über...

...die Bewertung seiner Leistung: „Das Spiel in Hannover war schwierig. Gegen Heidenheim war es mannschaftlich, aber auch persönlich besser. Es war eine gute Leisung, es gibt aber noch sehr viel Luft nach oben. Die zweite Bundesliga ist schon sehr anspruchsvoll. Das Tempo ist hoch, ich muss mich noch besser im Zweikampf verhalten. Ich kann mich in jedem Training und in jedem Spiel noch verbessern. Ich will robust und lautstark auftreten.“