Vom Abwehr-Bubi zum Abwehr-Boss : Fortuna-Trainer Thioune schwärmt von „Führungsspieler“ Klarer

Foto: Frederic Scheidemann 42 Bilder Diese Noten haben wir den Fortuna-Profis gegeben

Düsseldorf Christoph Klarer hat sich bei Fortuna in den vergangenen Wochen zum unangefochtenen Stammspieler in der Innenverteidigung entwickelt. Mittlerweile agiert der Österreicher sogar immer mehr als Führungsspieler. Was Trainer Daniel Thioune zu seiner Entwicklung sagt.

Durch sein jugendlich wirkendes Gesicht würde man bei Christoph Klarer vermuten, dass er keiner Fliege etwas zuleide tun könnte. Im Kontrast dazu steht gleichzeitig aber auch sein bulliger Körper. Und wenn der 1,91-Meter-Hüne eine Gefahr für einen seiner Mitspieler wittert, ist er prompt zur Stelle. Wie ein Fels in der Brandung steht er dann da, als würde er jeden Abend in der Düsseldorfer Altstadt üben und den berühmten Satz sagen: „Du kommst hier nicht rein.“

Gegen den FC St. Pauli sah er die Gelbe Karte dafür, dass er eine Rudelbildung mitinitiiert hatte. Vorher wurde Dawid Kownacki von Gegenspieler Betim Fazliji per Kopfnuss niedergestreckt. „Dawid lag auf dem Boden. Da ist es für mich selbstverständlich, dass ich dabei sein und unserer Mannschaft helfen will“, sagt Klarer auf Nachfrage unserer Redaktion. Die Verwarnung dafür wird er verkraften können.

Vor allem mit Blick darauf, dass solche Aktionen natürlich auch ein gewisses Signal an seine Mitspieler senden. Klarer ist da, wenn es irgendwo brennt. Klarer steht seinen Mann – und das auch in kritischen Situationen. Es sind die Attribute eines Führungsspielers. „Das sehe ich auch so“, sagt er kurz und knapp und scheut sich auch nicht davor, den Finger in die Wunde zu legen. „Es war ein absolutes Kampfspiel, ein absoluter Willenssieg. Spielerisch war das von uns ganz sicher nicht berauschend. Damit können wir nicht zufrieden sein. Aber es ist wichtig, dass wir auch solche Spiele erfolgreich bestreiten.“

Foto: Frederic Scheidemann 17 Bilder Das sagen die Fortunen zum Sieg gegen St. Pauli

Und das auch durch die rasante Entwicklung von Klarer. In den Schlussminuten köpfte der Österreicher gefühlt jede einzelne Hamburger Flanke aus der Gefahrenzone. Der 22-Jährige ist aus Fortunas Innenverteidigung längst nicht mehr wegzudenken. Dabei schloss er noch im Trainingslager in Bad Leonfelden vor der Saison nicht aus, dass er den Klub – zumindest kurzfristig – verlassen könne. Grund dafür war die feste Verpflichtung von Jordy de Wijs, in dessen verletzungsbedingter Abwesenheit sich Klarer nun immer mehr zum Abwehrchef entwickelt.