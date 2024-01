Sportvorstand Allofs bestätigt Dieser Stürmer soll schon am Dienstag mit im Fortuna-Flugzeug sitzen

Die Hängepartie mit dem Bochumer Stürmer Simon Zoller ist jedem bei Fortuna noch in schlechter Erinnerung. Auf der Zielgeraden der Sommer-Transferperiode ging es so lange hin und her, dass der Wechsel schließlich platzte. Diesmal lief alles ganz anders. Schon vor der Öffnung des Winter-Transferfensters am Neujahrstag stellte die sportliche Leitung der Düsseldorfer die Weichen – und so soll der neue Stürmer bereits am Dienstag mit im Flugzeug sitzen, wenn es ins Trainingslager nach Marbella geht.